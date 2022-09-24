Мелёхин: вызов в сборную о многом говорит, это всегда престижно

Центральный защитник «Ростова» и молодёжной сборной Виктор Мелёхин поделился мнением о товарищеском матче Беларусь U21 — Россия U21 (1:6), а также рассказал о желании играть за свою страну.



«Хорошо, что выиграли. С первых минут было немного тяжело, поле было вязкое, и тяжело было двигать мяч. Во втором тайме перестроились, и хорошо, что выиграли матч. 6:1 не значит, что соперник слабый, он достаточно хорошего уровня. В первом тайме оказывал сопротивление. В такие моменты непросто, но счёт на табло.



Есть ли смысл в таких матчах? Конечно. Всегда приятно попадать в сборную, играть за свою страну. На тебя смотрят родители и все люди в России. Лично для меня всегда престижно попадать в сборную, хоть мы сейчас и играем товарищеские матчи. Но всё равно вызов в сборную о многом говорит», – приводит слова Мелёхина Sport24.