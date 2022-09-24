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Экс-тренер сборной России объяснил, почему его не волнует результат матча с Киргизией

Экс-тренер сборной России объяснил, почему его не волнует результат матча с Киргизией
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Киргизии.

«Наверное, товарищеская игра со сборной Киргизии не принесёт опыта. Зато почти наверняка у всех будет игровая практика. Игроки окажутся в игровом пространстве, будут поближе друг к другу в плане целей и задач. Игра за сборную носит немного другой характер, нежели за клуб.

Каждый футболист бьётся, чтобы играть за сборную своей страны — это цель. Она может быть близка или далека… Очень важно, что футболисты откликнулись и фокусировали внимание на нашей сборной в нынешнее непростое время. Меня не волнует результат матча. Важно, что есть сборная — мы готовимся и играем хотя бы товарищеские матчи. Данный состав сборной — это прообраз того, с чем мы столкнёмся, как только снова откроется путь на международные турниры. Мы туда уже не поедем с пустым забралом, а поедем с чётким пониманием — мы готовы соперничать с лучшими сборными мира», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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