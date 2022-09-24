Чепчугов: «Зенит» — претендент на чемпионство, но ЦСКА может оказать ему сопротивление

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов заявил, что московский клуб может оказать «Зениту» сопротивление в борьбе за чемпионство. Он отметил, что другие команды также могут ввязаться в это противостояние.
«Сегодня РПЛ выглядит достойно. Мне нравится, как ребята двигаются по полю, нравятся многие задумки тренеров. Разумеется, что «Зенит» — претендент на чемпионство, но сопротивление ему могут оказать многие команды, например, ЦСКА, сыгравший неудачно последний тур с «Торпедо». Не падайте духом. Борьба в РПЛ впереди. Удачи всем командам!» — цитирует Чепчугова «РБ Спорт».
Московский ЦСКА набрал 20 очков за 10 туров чемпионата России и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26). В тройку лидеров турнира также входит «Ростов» (22).
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