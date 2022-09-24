Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Киргизия — Россия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00 мск

Киргизия — Россия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 24 сентября, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Киргизии и России. Команды будут играть на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке (Киргизия). Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Киргизия — Россия. Это будет первая в истории встреча сборных России и Киргизии.

Основная сборная России проводит сентябрьские тренировочные сборы. В ноябре подопечным Валерия Карпина предстоят ещё две товарищеские встречи — с национальными командами Ирана и Боснии и Герцеговины.

Напомним, сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА, однако была исключена из него. Также российская команда исключена из других международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.

Киргизия — Россия. Карпин поможет забыть о Евро-2024 Киргизия — Россия. Карпин поможет забыть о Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022