Киргизия — Россия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 24 сентября, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Киргизии и России. Команды будут играть на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке (Киргизия). Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Киргизия — Россия. Это будет первая в истории встреча сборных России и Киргизии.



Основная сборная России проводит сентябрьские тренировочные сборы. В ноябре подопечным Валерия Карпина предстоят ещё две товарищеские встречи — с национальными командами Ирана и Боснии и Герцеговины.



Напомним, сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА, однако была исключена из него. Также российская команда исключена из других международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.