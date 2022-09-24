Киргизия — Россия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 24 сентября, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Киргизии и России. Команды будут играть на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке (Киргизия). Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Киргизия — Россия. Это будет первая в истории встреча сборных России и Киргизии.
Основная сборная России проводит сентябрьские тренировочные сборы. В ноябре подопечным Валерия Карпина предстоят ещё две товарищеские встречи — с национальными командами Ирана и Боснии и Герцеговины.
Напомним, сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА, однако была исключена из него. Также российская команда исключена из других международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.
- 24 сентября 2022
-
15:30
-
15:24
-
15:15
-
15:04
-
14:40
-
14:31
-
14:21
-
14:13
-
14:03
-
13:49
-
13:42
-
13:38
-
13:30
-
13:16
-
13:08
-
12:45
-
12:42
-
12:31
-
12:25
-
12:11
-
12:05
-
11:58
-
11:54
-
11:38
-
11:27
-
11:10
-
11:03
-
10:54
-
10:46
-
10:38
-
10:26
-
10:18
-
10:18
-
10:00
-
09:53