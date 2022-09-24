Алдонин рассказал, какой опыт для сборной России принесёт матч с Киргизией

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Киргизии. Встреча состоится сегодня, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.



«Сложно сказать, какой опыт принесёт матч с Киргизией. Это будет просто игровая практика у сборной, будет шанс проверить какие-то сочетания, молодых футболистов, кандидатов в основную сборную. В этом ключе надо работать. Товарищеские матч, конечно, дают какую-то пищу для размышления тренерскому штабу.



Основной вопрос заключается в качестве футбола. Мы должны прекрасно понимать, что с топовыми европейскими сборными наша сборная не встретится ещё достаточное время. Поэтому надо качественно сыграть со сборной Киргизии, чтобы порадовать своих болельщиков», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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