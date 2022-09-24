Булыкин: Россия должна играть матчи международного уровня, а не с дублем в Новогорске

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Киргизии. Встреча состоится сегодня, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.



«Отличная возможность посмотреть на молодёжь. Для них приезд в сборную — мотивация и шанс показать себя. Да, матч товарищеский, но он имеет международный уровень.



Важно сказать про атмосферу в сборной: она должна передаваться от возрастных игроков к молодёжи. Сборная должна собираться и играть матчи международного уровня, а не с дублем где-нибудь в Новогорске. Ведь болельщики тоже хотят видеть нашу сборную в деле», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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