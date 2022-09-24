Йевтич: верю, что «Рубин» не сдаст позиции, а ещё лучше, если поднимется на первое место

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич, у которого диагностирован разрыв передней крестообразной связки, рассказал о своём восстановлении.
«Хорошо, уже хожу, все идёт по плану. Я прохожу процедуры в Сербии, сейчас вернусь туда и продолжу. Прошло два месяца после операции. Надеюсь, что к сборам буду готов тренироваться с командой. Будет это в январе или феврале, точно не могу сказать.
В Европе тяжело смотреть Российскую Премьер-Лигу, а Первую лигу тем более. Но, если бывает возможность, всегда ей пользуюсь. Но обзоры, конечно, смотрю всегда.
Начало было непростым, об этом говорили и результаты. Но сейчас, думаю, команда стала более сыгранной. Верю, что те позиции, которые сейчас занимает, «Рубин» уже не сдаст, а ещё лучше подняться на первое место. Нужно время, было много игроков. Верю, что пойдем только вперёд», — цитирует Йевтича пресс-служба «Рубина».
- 24 сентября 2022
-
17:17
-
16:58
-
16:52
-
16:51
-
16:40
-
16:40
-
16:28
-
16:24
-
16:06
-
15:55
-
15:54
-
15:30
-
15:24
-
15:15
-
15:04
-
14:40
-
14:31
-
14:21
-
14:13
-
14:03
-
13:49
-
13:42
-
13:38
-
13:30
-
13:16
-
13:08
-
12:45
-
12:42
-
12:31
-
12:25
-
12:11
-
12:05
-
11:58
-
11:54
-
11:38