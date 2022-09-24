Йевтич: верю, что «Рубин» не сдаст позиции, а ещё лучше, если поднимется на первое место

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич, у которого диагностирован разрыв передней крестообразной связки, рассказал о своём восстановлении.



«Хорошо, уже хожу, все идёт по плану. Я прохожу процедуры в Сербии, сейчас вернусь туда и продолжу. Прошло два месяца после операции. Надеюсь, что к сборам буду готов тренироваться с командой. Будет это в январе или феврале, точно не могу сказать.



В Европе тяжело смотреть Российскую Премьер-Лигу, а Первую лигу тем более. Но, если бывает возможность, всегда ей пользуюсь. Но обзоры, конечно, смотрю всегда.



Начало было непростым, об этом говорили и результаты. Но сейчас, думаю, команда стала более сыгранной. Верю, что те позиции, которые сейчас занимает, «Рубин» уже не сдаст, а ещё лучше подняться на первое место. Нужно время, было много игроков. Верю, что пойдем только вперёд», — цитирует Йевтича пресс-служба «Рубина».