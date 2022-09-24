Вице-президент «Интера» Санетти рассказал, почему клуб не подписал Дибалу

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Санетти объяснил, почему итальянский клуб принял решение не подписывать нападающего Пауло Дибалу на правах свободного агента в минувшее летнее трансферное окно, а также рассказал о значимости имеющихся форвардов в команде.

«Да, переговоры с Дибалой были, но, когда мы взяли Лукаку, у нас уже было большое количество нападающих. Думаю, что в Риме он хорошо прижился. Я знаю Моуринью, и я знаю, что он может максимально использовать его лучшие качества.

Лукаку с Лаутаро Мартинесом хорошо справлялись. Надеемся, Ромелу как можно скорее вернётся, потому что он нужен нашей команде. Лукаку и Мартинес — два очень важных для нас игрока», — сказал Санетти в интервью La Gazzetta dello Sport.

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