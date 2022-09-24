Санетти — о Месси: ему не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы называться великим

Бывший защитник сборной Аргентины Хавьер Санетти высказался о величии нападающего Лионеля Месси, а также о сравнении его с Диего Марадоной.
«Ему не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы его называли великим. Просто посмотрите на его впечатляющие показатели. Я тоже так думал о себе, но самое главное — это путь, по которому кто-то прошёл, чтобы достичь определённых успехов, отдав всё ради этого. И когда Месси снова сравнивают с Марадоной, я говорю, что как аргентинцы мы должны гордиться тем, что у нас было два таких великих игрока», — сказал Санетти в интервью La Gazzetta dello Sport.
Напомним, по итогам восьми проведённых туров во французской Лиге 1 Лионель Месси за парижский «ПСЖ» сумел забить четыре гола и отдать семь голевых передач. В рамках Лиги чемпионов после двух встреч у аргентинца один гол и один результативный пас.
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