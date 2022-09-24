Ришарлисон — о переходе в «Тоттенхэм» при интересе других клубов: решение было простым

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон рассказал о своём переходе в стан клуба минувшим летом.
«Я знаю, что «Челси» сделал предложение, и я полагаю, что «Арсенал» также связывался с «Эвертоном», чтобы узнать о моей ситуации, но пришли «шпоры» и заплатили гонорар, понимаете? Поэтому решение было простым. «Эвертону» пришлось продать некоторых игроков, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей, и, честно говоря, переговоры были очень короткими.
Я был в отпуске в Бразилии, когда узнал, что «Тоттенхэм» сделал предложение «Эвертону». Я был счастлив, потому что это большая команда. Затем клубы вели переговоры о сделке, и, к счастью, всё прошло хорошо. Антонио Конте позвонил мне во время переговоров и сказал, что хотел бы, чтобы я был на борту, — это было жизненно важно для моего решения», — сказал Ришарлисон в интервью Goal.
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- 24 сентября 2022
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