«Бавария» попросила Кейна не продлевать контракт с «Тоттенхэмом»

«Бавария» попросила нападающего Гарри Кейна не продлевать контракт с «Тоттенхэмом», сообщает Sport.de со ссылкой на 90min. По информации источника, английский клуб намерен продлить соглашение с форвардом до начала чемпионата мира в Катаре.



Ранее появилась информация, что «Бавария» выбрала нападающего лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейна своей приоритетной целью в будущее летнее трансферное окно. При этом сам Кейн также не против присоединиться к мюнхенскому клубу.



29-летний Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне в семи матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) нападающий забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Соглашение между Кейном и «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.

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