«Бавария» попросила Кейна не продлевать контракт с «Тоттенхэмом»
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«Бавария» попросила нападающего Гарри Кейна не продлевать контракт с «Тоттенхэмом», сообщает Sport.de со ссылкой на 90min. По информации источника, английский клуб намерен продлить соглашение с форвардом до начала чемпионата мира в Катаре.
Ранее появилась информация, что «Бавария» выбрала нападающего лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейна своей приоритетной целью в будущее летнее трансферное окно. При этом сам Кейн также не против присоединиться к мюнхенскому клубу.
29-летний Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне в семи матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) нападающий забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Соглашение между Кейном и «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.
Новость по теме«Бавария» нацелилась на Гарри Кейна
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