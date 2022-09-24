Осинькин оценил дебют игроков «Крыльев Советов» за сборную России в матче с Киргизией

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об игре футболистов команды в матче за сборную России. Сегодня, 24 сентября, сборная России в товарищеском матче обыграла Киргизию со счётом 2:1.
«Понятно, что этот состав первый раз собрался. Ни о какой сыгранности не могло быть и речи. Кроме этого, слишком много новичков и плохое поле могло повлиять на наше восприятие этой игры. На всех игроков сборной, наверное, это давило. В том числе и на игроков «Крыльев».
Как могу оценить их игру? Не скажу, что кто-то из них провалил матч, но, как у любых других футболистов, было очень много случайных ошибок: поскальзывались, было недопонимание с партнёрами. Ещё раз повторюсь — это было не только у игроков «Крыльев», а у большинства футболистов сборной. Наверное, только самые опытные, как Баринов и Джикия, были более стабильными в игре», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 24 сентября 2022
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