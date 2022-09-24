Карпин: будет ли разбор матча с Киргизией? Разберём на следующем сборе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы команды над Киргизией в товарищеской встрече со счётом 2:1 рассказал, когда будет проводиться тактический разбор прошедшей встречи.

«Будет ли разбор матча? Дополнительную встречу для этого не планируем. На следующем сборе разберём», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, это первый матч для сборной России с 14 ноября 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в гостях уступили сборной Хорватии (0:1) и лишились прямой путёвки на чемпионат мира — 2022. В стыковых матчах сборная России должна была сыграть со сборной Польши, но встреча не состоялась из-за отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований.