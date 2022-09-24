Карпин: будущие матчи сборной России? Скажут — сыграем, не скажут — не будем

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча со сборной Киргизии заявил, что пока не знает, какие теперь планы у национальной команды. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу россиян.



«Мы с Киргизией ещё три дня назад не понимали, будет матч или нет. Будущие матчи? Скажут – сыграем. Не скажут – не будем играть», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте: Алимардон Шукуров откликнулся на пас Фархата Мусабекова и поразил ворота Матвея Сафонова. Спустя шесть минут сборная России получила право на пенальти, который реализовал Александр Соболев. На 89-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной победу России принёс Даниил Уткин.



Напомним, это первый матч для сборной России с 14 ноября 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в гостях уступили сборной Хорватии (0:1) и лишились прямой путёвки на чемпионат мира — 2022. В стыковых матчах сборная России должна была сыграть со сборной Польши, но встреча не состоялась из-за отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований.