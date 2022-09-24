Баженов: Россия не заслужила победу. Приехали, как профессора. Киргизия могла наказать

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов высказался о победе национальной команды над Киргизией со счётом 2:1 в товарищеском матче.

«Не стоял вопрос, верил ли в победу Киргизии. Верил, что Россия победит. При счёте 0:1, когда не совсем получалась игра в первом тайме? Это ничего не значит, это 0:1, но всё равно верил, что наша команда выиграет. Я думал и говорил о том, что выиграем с более крупным счётом и более спокойно, но видите, какие реалии.



Выиграли не по игре, очень удручает. Тенденции нет, не хочется сразу набрасываться на ребят, но не скажу, что мы заслужили победу. Точнее, точно скажу, что не заслужили победу. Киргизы очень классно играли, максимально. А мы приехали, как профессора, и Киргизия могла нас наказать. Так сложились обстоятельства, но не по игре», – сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.