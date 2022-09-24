Дмитрий Булыкин: многие заволновались, когда Россия пропустила гол от Киргизии

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу российской команды в матче с Киргизией (2:1).



«Класс и мастерство сборной России выше. Многие заволновались, когда пропустили от Киргизии. Но ребята взяли себя в руки — имели моменты и победили. Молодцы. Наиграла ли сборная России на победу? Если победила, то наиграла (смеётся).



Было интересно посмотреть на сборную — на состав и молодёжь. Самое главное — увидеть победу. Сегодня всё получилось, хоть и товарищеский матч», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте: Алимардон Шукуров откликнулся на пас Фархата Мусабекова и поразил ворота Матвея Сафонова. Спустя шесть минут сборная России получила право на пенальти, который реализовал Александр Соболев. На 89-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной победу России принёс Даниил Уткин.