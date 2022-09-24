Соболев: результат для сборной России не был важен. Сыграли — праздник

Нападающий сборной России Александр Соболев прокомментировал товарищескую встречу с командой Киргизии, в которой подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 2:1.

«Супер, всё понравилось. Полный стадион, хоть и небольшой. Газон не лучшего качества, но это уходит на второй план. Сегодня праздник в городе, в стране, поэтому только положительные эмоции.



Результат сегодня не был важен. Просто собрались, сыграли — праздник. На результат сегодня вообще не смотрели», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, это первый матч для сборной России с 14 ноября 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в гостях уступили сборной Хорватии (0:1) и лишились прямой путёвки на чемпионат мира — 2022. В стыковых матчах сборная России должна была сыграть со сборной Польши, но встреча не состоялась из-за отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований.