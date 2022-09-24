Президент «ПСЖ»: странно, что «Реал» празднует победу в ЛЧ, но мечтает о Суперлиге

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поддел руководство мадридского «Реала». Функционер напомнил, что «Реал» активно лоббирует создание европейской Суперлиги, но при этом не отказывается от участия в Лиге чемпионов.



«Странно, что «Реал» празднует победу в турнире УЕФА. Лига чемпионов — лучший турнир в мире. Странно, когда идёшь против него, но затем участвуешь в турнире, празднуешь победу и наслаждаешься. На мой взгляд, это очень странно.



Нам нужно быть осторожными. Очень высокий уровень долга, накачивание деньгами — это не тот путь, который должен быть. Надо иметь долгосрочное планирование», — цитирует Аль-Хелаифи 90 Min.

Ранее испанские клубы активно лоббировали создание европейской Суперлиги. Но проект провалился под давлением УЕФА и болельщиков.

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