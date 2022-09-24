Сын Симеоне: я забил 17 голов в Серии А, но меня не вызвали в сборную Аргентины

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне прокомментировал невызов в расположение сборной Аргентины.
«Я бы хотел быть частью сборной Аргентины на чемпионате мира, но меня не вызвали в расположение национальной сборной, несмотря на то что я забил 17 голов в Серии А. Надеюсь, что однажды для меня найдётся место», — приводит слова Симеоне II Matino.
27-летний Симеоне в сезоне-2021/2022 забил 17 голов и отдал шесть результативных передач в 35 матчах чемпионата Италии за «Верону». В настоящее время аргентинец на правах аренды выступает за «Наполи», в составе которого в шести встречах отличился дважды.
Cимеоне дебютировал за сборную Аргентины в 2018 году. С тех пор пор он принял участие в пяти матчах, забив гол и отдав результативную передачу. В последний раз на поле в футболке национальной команды Симеоне выходил в ноябре 2018 года.
Как футболист может загубить карьеру? Видеоролик:
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