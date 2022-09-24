Ван Дейк высказался о партнёрах по сборной, не получивших своего шанса в матче с Польшей

Центральный защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал тот факт, что игроки сборной Маттейс де Лигт и Стефан де Врей не получили своего шанса в матче с командой Польши в 5-м туре Лиги наций УЕФА.
«Я думаю, что на этом этапе соревнований каждый знает свою роль в команде, тренер очень чётко выразился в этом вопросе. В их случае это непросто, но они всегда будут рядом, когда они нам понадобятся. Они помогут команде своим вкладом, это важно для успеха», — цитирует слова ван Дейка журналист Альфредо Педулла.
Напомним, Нидерланды обыграли сборную Польши со счётом 2:0. В следующем туре команда встретится с Бельгией. Матч состоится 25 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.
Сборная Нидерландов уверенно обыграла Польшу в матче Лиги наций
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