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Хет-трик Митровича помог Сербии разгромить Швецию в матче Лиги наций

Хет-трик Митровича помог Сербии разгромить Швецию в матче Лиги наций
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В Белграде на стадионе «Райко Митич» завершился матч Лиги наций. В группе 4 Лиги B встретились сборные Сербии и Швеции. Матч закончился крупной победой хозяев — 4:1.

Уже на 15-й минуте экс-полузащитник «Краснодара» Виктор Классон открыл счёт. Но через три минуты Александр Митрович восстановил равновесие. В концовке первого тайма форвард Сербии оформил дубль, а в начале второго тайма стал автором хет-трика. Точку в матче на 70-й минуте поставил Саша Лукич.

Сербия набрала 10 очков, команда занимает второе место в турнирной таблице. Швеция с тремя очками находится на четвёртом месте.

В заключительном туре сборная Сербии сыграет в гостях с Норвегией. Команды оспорят первое место в группе, у норвежцев также 10 очков. Швеция поборется со Словенией (5) за третье место в турнирной таблице.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4. 5-й тур
24 сентября 2022, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
4 : 1
Швеция
0:1 Классон – 15'   1:1 Митрович – 18'   2:1 Митрович – 45+1'   3:1 Митрович – 48'   4:1 Лукич – 70'
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