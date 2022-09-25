Цезарий Кулеша: ФИФА поняла, что допуск России может вылиться в бунт на ЧМ-2022

Глава польского футбольного союза Цезарий Кулеша высказался по поводу отстранения сборной России от плей-офф квалификации к ЧМ-2022.

«В ФИФА поняли, что допуск России может потом вылиться в бунт на ЧМ-2022. Даже если бы россияне отправились в Катар, там бы с ними никто не захотел играть. Мы все знаем, какая крепкая позиция россии в ФИФА и какие между ними тесные отношения. Поэтому Международной федерации футбола было непросто принять такое решение, но мы своей цели добились. Россия протестовала против своего отстранения, но это тоже ничего не дало», — приводит слова Кулеши ua.tribuna.com.

Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Напомним, ранее национальную команду России не допустили к чемпионату Европы – 2024.