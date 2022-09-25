Мурат Якин: поздравляю своих игроков с тем, что обыграли и Португалию, и Испанию

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал победу над сборной Испании в матче Лиги наций (2:1 на выезде).



«Мы были очень хорошо организованной командой. Выступили солидно и уверенно, а голевые эпизоды случились в идеальные моменты игры. Многому научились на своих же ошибках, которые допускали в предыдущих матчах. Начали лучше, и это очень помогло добиться такого итогового результата. Мы знали, что можем извлечь выгоду из стандартных положений, и так оно и оказалось.



Я поздравляю своих игроков с тем, что они обыграли и Португалию, и Испанию. Побеждать больших соперников важно, когда мы сохраняем компактность, учитывать все свои недочёты и работать над ними. Да, это история, но статистика не так уж много для меня значит. Впереди следующий матч. Нам нужно продемонстрировать такую же хорошую игру дома, перед нашими болельщиками», – приводит слова Якина официальный сайт УЕФА.



24 сентября Мануэль Аканджи забил в ворота испанцев на 21-й минуте. На 55-й Альба сравнял счёт, но уже на 58-й швейцарцы вновь вышли вперёд – взятие ворот было записано как автогол на Эрика Гарсию. В предыдущем матче Лиги наций, в июне этого года, сборная Швейцарии дома победила португальцев благодаря точному удару Хариса Сеферовича на первой минуте.