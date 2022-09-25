Андрей Тихонов перенёс операцию

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал о том, что перенёс операцию после травмы, полученной в одном из матчей ветеранов.



«Чувствую себя хорошо после операции. Я не футболист, но любой человек после такой операции восстанавливается месяц. Не то чтобы неприятная травма — травма обычного спортсмена. Ничего страшного нет», – приводит слова Тихонова Sport24.



Андрей Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 годы, восемь раз становился с красно-белыми чемпионом страны, дважды выиграл Кубок России, доходил с командой до полуфинала Кубка УЕФА. Всего за «Спартак» он провёл 265 матчей и забил 90 мячей. Прощальный матч в футболке клуба Тихонов провёл в 40 лет – в 2011 году.