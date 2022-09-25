Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пруцев: мне приятно приезжать в Россию, даже на один день пообщаться с ребятами

Пруцев: мне приятно приезжать в Россию, даже на один день пообщаться с ребятами
Комментарии

Российский хавбек «Црвены Звезды» Егор Пруцев поделился впечатлениями от вызова в молодёжную сборную России.

«Впечатления от вызова? Да всё нормально. Четыре месяца не виделись с ребятами, я за это время сыграл один тайм. Возможно, команда пока не сыграна или есть другие причины. Было тяжело играть не на своей позиции, но можно много отмазок назвать. Но, думаю, команда ещё не сыграна.

Есть ли смысл от таких матчей? Да, мне приятно приезжать в Россию, даже если на один день в Новогорск — пообщаться с ребятами. Соскучился по стране? Не то чтобы, просто приятно пообщаться на родном языке. В Сербии общаюсь только на английском, а тут вспоминаешь русский», — приводит слова Пруцева Sport24.

Напомним, вчера, 24 сентября, молодёжная сборная России в товарищеском матче обыграла Казахстан со счётом 2:1.

Новость по теме
Егор Пруцев: в Сербии вообще всё замечательно. Доброжелательный коллектив в команде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022