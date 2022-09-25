Пруцев: мне приятно приезжать в Россию, даже на один день пообщаться с ребятами

Российский хавбек «Црвены Звезды» Егор Пруцев поделился впечатлениями от вызова в молодёжную сборную России.

«Впечатления от вызова? Да всё нормально. Четыре месяца не виделись с ребятами, я за это время сыграл один тайм. Возможно, команда пока не сыграна или есть другие причины. Было тяжело играть не на своей позиции, но можно много отмазок назвать. Но, думаю, команда ещё не сыграна.

Есть ли смысл от таких матчей? Да, мне приятно приезжать в Россию, даже если на один день в Новогорск — пообщаться с ребятами. Соскучился по стране? Не то чтобы, просто приятно пообщаться на родном языке. В Сербии общаюсь только на английском, а тут вспоминаешь русский», — приводит слова Пруцева Sport24.

Напомним, вчера, 24 сентября, молодёжная сборная России в товарищеском матче обыграла Казахстан со счётом 2:1.