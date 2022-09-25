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Испания потерпела первое домашнее поражение за 19 лет

Испания потерпела первое домашнее поражение за 19 лет
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Сборная Испании уступила Швейцарии в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА со счётом 1:2.

По информации официального сайта УЕФА, «фурия роха» потерпела первое домашнее поражение в официальных матчах с 2003 года. 7 мая этого года испанцы уступили в квалификации на Евро-2004 сборной Греции (0:1).

Стоит отметить, что команда Испании не проигрывала 56 матчей подряд в родных стенах. Предыдущее поражение «фурии рохи» во всех турнирах произошло в октябре 2021 года. Тогда испанцы уступили Франции со счётом 1:2 в финале второго розыгрыша Лиги наций. Этот матч состоялся на нейтральном поле – «Сан-Сиро».

В следующем матче турнира подопечные Луиса Энрике сразятся с командой Португалии. Встреча между сборными Испании и Португалии состоится 27 сентября, начало — в 21:45 мск. На данный момент у испанской команды, занимающей второе место в группе 2 Лиги А, в активе восемь очков. Португалия, лидирующая в этом квартете, опережает своего соперника на два очка.

Лига наций. Испания — Швейцария. 1:2, автогол Эрика Гарсии

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