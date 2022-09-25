Глебов: сборной России надо играть и тренироваться. Даже матч с Киргизией — на вес золота
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов высказался о важности проведения товарищеского матча с национальной командой Киргизии (2:1).
«Надо играть и тренироваться, а дальше никто не знает. Надеюсь, в ноябре сборная соберётся. Надо собираться и тренироваться. Конечно, сборная нужна. Даже матч с Киргизией — на вес золота», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сборная России провела первый матч с ноября 2021 года. Тогда российская команда выступала в квалификации ЧМ-2022.
Напомним, сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА, однако была исключена из него. Также российская команда исключена из других международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.
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