Видеообзор сенсационного поражения Испании в матче Лиги наций со Швейцарией

Вчера, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Испании принимала Швейцарию. Встреча проходила на стадионе «Ла-Ромареда» в Сарагосе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.
Сборная Испании уступила Швейцарии в матче 5-го тура Лиги наций:
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Первыми во встрече забили гости. На 21-й минуте отличился защитник Мануэль Аканджи. На 55-й минуте Испания сумела сравнять счёт благодаря усилиям крайнего защитника Жорди Альбы. На 58-й минуте Швейцария снова вышла вперёд — на этот раз благодаря автоголу Эрика Гарсии. Оставшаяся часть матча прошла под диктовку гостей. Несмотря на все усилия, испанцы не смогли сравнять счёт. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Швейцарии со счётом 2:1.
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