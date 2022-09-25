Гарет Саутгейт: я тот человек, который должен вести сборную Англии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после вылета команды из Лиги А в Лиге наций УЕФА подчеркнул, что не намерен покидать свой пост в преддверии чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Считаю, что я тот человек, который должен вести команду на турнир. Необходимо сохранить стабильность. Матч с Италией не был очень плох. Никому не нравится, когда болельщики освистывают его в конце матча, но я понимаю эту работу. Это и есть тренерская деятельность. Всякий раз, когда команда испытывает трудности с результатами, решать всё должен тренер. Это работа, и я должен с ней справиться», — приводит слова Саутгейта Mirror.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале, прошедшем в 2018 году в России.
Сборная Англия проиграла Италии и досрочно вылетела из элитного дивизиона Лиги наций
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