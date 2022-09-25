Кокорин оценил новый стадион «Ариса» и объяснил, почему хочет выходить в стартовом составе

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин посетил новый клубный стадион «Лимасол Арену» и оценил его. Стадион будет введён в эксплуатацию в конце октября, а россиянин стал первым футболистом на Кипре, который ступил на поле новой арены. Также Кокорин рассказал, почему на этом стадионе лучше всегда выходить в стартовом составе. По его словам, из-за углубления, в котором находится скамейка запасных, с неё видно только бутсы игроков.

«Компактный, чисто футбольный стадион. Сплошной комфорт. К началу эксплуатации будет шикарный газон. Хочется поскорее здесь сыграть. Зная кипрских болельщиков, здесь всегда будет особая энергетика, обмен эмоциями между трибунами и футболистами на поле. По проекту новый стадион напомнил мне «Анжи Арену». Единственное, мне не очень нравится, когда скамейки для тренеров и запасных имеют углубление: на первом плане всегда видишь бутсы. Поэтому лучше всегда выходить в стартовом составе», — приводит слова Кокорина пресс-служба «Ариса».

Фото: Пресс-служба «Ариса»

Отмечается, что «Лимасол Арена» станет самым комфортным стадионом на Кипре. Муниципальный стадион получил четвертую категорию по классификации УЕФА с вместимостью около 11 тысяч зрителей. «Лимасол Арена» станет домашней площадкой для трех клубов из Лимасола: «Ариса», АЕЛа и «Аполлона».