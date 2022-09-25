«Рубин» проиграл «Шиннику», а «Акрон» сыграл вничью с «Уфой» в Первой лиге

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Шинник» в Ярославле состоялся матч 11-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местный «Шинник» и казанский «Рубин». Финальный свисток Кирилла Силантьева зафиксировал победу домашней команды.
Счёт в матче был открыт на 57-й минуте: точным ударом отметился полузащитник ярославской команды Игорь Соколов.
«Шинник» набрал 15 очков и занимает в турнирной таблице Первой лиги 11-е место. «Рубин» идёт на промежуточно четвёртом месте с 19 очками.
Также параллельно на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске играли тольяттинский «Акрон» и «Уфа». Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Лапатухиным.
Счёт в матче был открыт в начале второго тайма: капитан «Уфы» Константин Плиев отличился во второй игре подряд. «Акрон» сравнял на 64-й: Константин Базелюк реализовал пенальти, назначенный за фол Артёма Голубева.
«Уфа» с 13 очками идёт на 12-й позиции в Мелбет Первой лиге. «Акрон» (8) — 16-й.
- 25 сентября 2022
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