Юран — о Карпине: тренер должен работать либо в клубе, либо в сборной

Российский футбольный тренер Сергей Юран высказался о национальной команде, а также прокомментировал совмещение Валерием Карпиным сразу двух должностей — в «Ростове» и в сборной.

«Сборной в любом случае нужен тренер. Жизнь не заканчивается — всё это какие-то временные моменты. Сборная должна играть контрольные матчи, как и должна собирать футболистов в национальную команду. Сейчас самое время, чтобы прокрутить молодёжь, которой много — и определиться. Как у нас чемпионат Европы — сразу паника, чемпионат мира — сразу паника. То не можем защитников найти, то ещё чего-то не можем найти.



Сейчас сборная должна быть, и делать как можно больше контрольных матчей. Карпин? Моё личное мнение: тренер должен работать либо в клубе, либо в сборной. Всё равно где-то конфликт интересов. Главный тренер команды должен охватывать чемпионаты, когда идут туры. Помощники — это хорошо, но они должны непосредственно смотреть. Однозначно нужно определиться: работать или в сборной, или в клубе», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.