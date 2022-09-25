Червиченко — о Карпине в сборной России: было бы нелогичным назначить кого-то другого

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Если у сборной будет главный тренер и на этот период изоляции сборная будет работать, то других кандидатур не вижу. На сегодняшний день Карпин, работая на внутреннем рынке, показывает с российскими футболистами самые лучшие результаты. Это видно по составу сборной.



Если возьмём группу лидеров, то «Ростов» идёт на втором месте: в клубе определяющую роль играют россияне. Своей работой именно в российском клубе он показывает, что с россиянами работает лучше всех. Потому и ростовчан много в сборной. Он с ними в постоянной функциональной связи.



Было бы абсолютно нелогичным назначить какого-то другого тренера, который не культивирует столько российских игроков, не открывает их самые сильные стороны и не имеет столько рабочего контакта. Если сборная России продолжает существовать, то это оптимальный выбор на сегодняшний день», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.