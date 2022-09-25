Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне тратил на зарплаты € 430 млн — рекорд АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне тратил на зарплаты € 430 млн — рекорд АПЛ
Комментарии

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» тратил на зарплаты игроков € 430 млн — рекордные для лиги деньги. Поэтому в клубе не уверены о возможной активации продления контракта с одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба — вратарём Давидом де Хеа. Об этом сообщает The Telegraph.

Утверждается, что в «МЮ» также рассматривают возможность поиска долгосрочной замены испанскому вратарю. На эту роль может быть выбран голкипер сборной Англии и «Эвертона» Джордан Пикфорд. Также сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может бесплатно подписать вратаря «Атлетико» Яна Облака следующим летом.

Де Хеа перешел в английскую команду из мадридского «Атлетико» в 2011 году. С тех пор испанский вратарь принял участие в 495 матчах, в которых пропустил 538 мячей и 168 раз сыграл «на ноль». Контракт между сторонами истекает летом 2023 года, но может быть автоматически продлён ещё на год.

Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:

В «Манчестер Юнайтед» опасаются игрока «Нижнего Новгорода». Как такое вообще возможно? В «Манчестер Юнайтед» опасаются игрока «Нижнего Новгорода». Как такое вообще возможно?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022