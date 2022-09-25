Хорватия обыграла Австрию и вышла в плей-офф Лиги наций

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене состоялся матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Лиги А группы 1. Встречались сборные Австрии и Хорватии. Финальный свисток Артура Соареш Диаса зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:1.
Счёт в матче был открыт на шестой минуте: с передачи экс-игрока ЦСКА Николы Влашича отличился Лука Модрич.
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Спустя три минуты австрийцы счёт сравняли: гол забил Кристоф Баумгартнер с паса Марселя Забитцера.
Далее отличались лишь гости, причём оба своих мяча они забили за три минуты: сначала отличился экс-нападающий «Рубина» Марко Ливайя с паса Ивана Перишича.
Затем свой гол забил защитник «Зенита» Деян Ловрен, ему ассистировал Ловро Майер.
Хорватия набрала 13 очков и финишировала в турнирной таблице на первом месте. Австрия (4) — последняя.
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