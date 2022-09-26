Сборная Австрии под руководством Рангника выдала худшую серию поражений за 11 лет

Сборная Австрии потерпела поражение в матче 6-го тура групповой стадии Лиги наций со сборной Хорватии. Встреча прошла в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Таким образом, сборная Австрии под руководством Ральфа Рангника потерпела третье поражение подряд в Лиге наций. Как сообщает Squawka, сборная Австрии впервые с 2011 года потерпела три поражения кряду.
По итогам групповой стадии Лиги наций сборная Австрии заняла последнее место в своей группе, набрав по итогам шести игр четыре очка. Таким образом, команда опустилась в Лигу B.
Рангник возглавил сборную Австрии в июне 2022 года. До этого он исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед». С июля 2021 по ноябрь 2021 года специалист занимал должность управляющего директора «Локомотива».
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