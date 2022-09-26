Ван Гал повторил рекорд Адвоката по количеству побед во главе сборной Нидерландов

71-летний наставник сборной Нидерландов Луи ван Гал благодаря победе над Бельгией (1:0) в домашнем матче шестого тура Лиги наций УЕФА отметился впечатляющим статистическим достижением, сообщает Opta в «Твиттере».

Как отмечает источник, ван Гал повторил рекорд своего соотечественника Дика Адвоката по количеству победных матчей во главе сборной Нидерландов, на счету обоих специалистов по 37 таких игр. Следом за ними по этому статистическому показателю расположились Боб Гленденнинг (36 матчей), Марко ван Бастен (35 матчей) и Берт ван Марвийк (34 матча).

Ван Гал, возглавивший национальную команду в третий раз в августе 2021 года, может побить рекорд Адвоката в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 со сборной Сенегала, который пройдёт 21 ноября.

Гол защитника сборной Нидерландов ван Дейка в ворота Бельгии.

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