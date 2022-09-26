Хави может сыграть ключевую роль в возвращении Месси в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает на возвращение форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, сообщает Barcelona Noticias со ссылкой на журналиста Херарда Ромеро.

По данным источника, Хави может сыграть ключевую роль в возможной сделке. Специалист готов обеспечить аргентинцу комфортные условия в клубе, чтобы он показал идеальный последний сезон перед завершением карьеры.

Ранее сообщалось, что «Барселона» работает над восстановлением отношений с Месси. Аргентинский нападающий может стать послом клуба.

Напомним, Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. В составе сине-гранатовых аргентинец провёл 520 матчей, в которых отметился 474 забитыми мячами и 216 результативными передачами. Вместе с каталонским клубом выиграл 35 титулов, а также стал семикратным обладателем «Золотого мяча».

Контрактное соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до 2023 года.