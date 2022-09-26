Модрич установил историческое достижение в национальной сборной

Вчера, 25 сентября, на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене состоялся матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Лиги А группы 1. Встречались сборные Австрии и Хорватии. Финальный свисток Артура Соареш Диаса зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:1.



Счёт в матче был открыт на шестой минуте: с передачи экс-игрока ЦСКА Николы Влашича отличился Лука Модрич. Этот гол позволил хорвату установить историческое достижение в сборной своей страны. Модрич стал самым возрастным автором гола в истории сборной Хорватии. Полузащитник забил в возрасте 37 лет и 16 дней. Предыдущий возрастной рекорд принадлежал Нико Ковачу, он забивал в возрасте 36 лет и 327 дней.

Напомним, два других гола хорватской сборной во вчерашнем матче забили Марко Ливайя и Деян Ловрен. За австрийцев отличился Кристоф Баумгартнер.

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