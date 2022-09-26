Антони — об адаптации в «МЮ»: я доволен, открыл для себя несколько бразильских ресторанов

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони рассказал об адаптации после перехода в клуб.

«Тренировки — это что-то особенное, но я готовился к ним морально. Я знал, насколько напряжёнными они будут, поскольку всегда следил за Премьер-лигой. Я знал, насколько напряжёнными бывают игры, и много готовился и тренировался, чтобы как можно скорее выйти на пик формы.

Мы с товарищами по команде узнаём друг друга лучше каждый день, игра за игрой, так что эта гармония может поможет нам.

Первые недели в Манчестере мне понравились, я уже открыл для себя несколько бразильских ресторанов. Я ездил туда с Каземиро. Мы обустраиваемся в городе. Я уже хорошо адаптировался здесь, в клубе. Люди приняли меня как дома, и я чувствую себя как дома. Мы хорошо освоились в Манчестере.



Я действительно счастлив быть с друзьями и работать вместе. Это прекрасное чувство», — приводит слова Антони официальный сайт клуба.

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