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Обамеянг: в начале карьеры все говорили обо мне только как о спринтере

Обамеянг: в начале карьеры все говорили обо мне только как о спринтере
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Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о начальном этапе своей карьеры.

«У меня было много плохих моментов, но не травм. Я был в порядке, но в начале моей карьеры все говорили обо мне только как о спринтере.

Иногда это причиняет боль, потому что ты знаешь, откуда ты пришёл, ты знаешь, что прошёл через многое, и ты всегда стараешься изо всех сил, и некоторые люди, даже из твоего клуба, говорили мне, что я плохо играю в футбол.

Приезд в «Сент-Этьен»? После этого я изменил своё мнение, и когда я приехал в «Сент-Этьен», я был счастлив, потому что Кристоф Галтье вселил в меня уверенность, и это изменило всё в моей карьере. Именно здесь я начал забивать голы», — приводит слова Обамеянга Mirror.

Напомним, Обамеянг перешёл в «Челси» из «Барселоны» в начале сентября.

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