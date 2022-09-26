«Без них мы не должны играть на ЧМ». Ван дер Варт — о де Йонге и Депае

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт высказался о травме двух футболистов национальной команды — форварда Мемфиса Депая и хавбека Френки де Йонга.
«Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что без Френки де Йонга и Мемфиса Депая мы не должны даже участвовать в чемпионате мира», — приводит слова ван дер Варта Mundo Deportivo.
Оба футболиста «Барселоны» не смогли полностью отыграть матч Лиги наций УЕФА со сборной Польши (2:0). 25-летний де Йонг дебютировал за сборную Нидерландов в 2018 году и с тех пор провёл за команду 44 матча. 28-летний Депай играет в национальной команде с 2013 года (81 матч).
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