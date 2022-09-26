«Красно-белый альянс должен побеждать». Глава совета директоров «Спартака» — о целях клуба

Первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын, возглавивший совет директоров «Спартака», высказался о целях и задачах клуба. По его словам, красно-белый альянс брендов «Спартака» должен побеждать.
«Неправильно говорить о «Спартаке» исключительно как о новом для компании бизнес-проекте. Наше сотрудничество началось не вчера: на протяжении более 20 лет «Лукойл» — генеральный партнёр и спонсор клуба. Мы прошли большой яркий путь вместе, на нём было всё — успех и периоды невезения. Не было одного — равнодушия. Всегда учащался пульс, когда родная команда сражалась с соперником на поле, потому что красно-белый альянс наших брендов должен побеждать. И сейчас, в этот непростой для клуба и всего российского футбола период, мы решили поддержать «Спартак», дать ему новый импульс к развитию.
Наша цель — не ручное управление спортивным блоком и тренерским штабом. Задачи более системные — это и выработка правильной стратегии развития в текущей ситуации, и повышение эффективности управления. Усилия «Лукойла» будут направлены на создание условий, в том числе финансовых, для стабильного достижения «Спартаком» высоких результатов», — приводит слова Матыцына ТАСС.
- 26 сентября 2022
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