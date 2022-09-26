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«МЮ» и «Челси» интересуются защитником «Интера», Думфриса готовы продать за € 35 млн

«МЮ» и «Челси» интересуются защитником «Интера», Думфриса готовы продать за € 35 млн
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Защитник «Интера» Дензел Думфрис входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Итальянский клуб готов продать своего футболиста за € 35 млн. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

26-летний Думфрис перешёл в «Интер» из ПСВ летом 2021 года за € 13,7 млн. В девяти матчах нынешнего сезона нидерландский футболист забил два гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году. В Италии Думфрис выиграл Кубок и Суперкубок Италии. Всего за «Интер» Дензел в 54 матчах забил семь голов и отдал восемь результативных передач.

«Интер» в семи матчах нынешнего сезона чемпионата Италии набрал 12 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место.

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