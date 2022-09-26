Матчи 11-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Ижевске
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Все матчи 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, который пройдёт с 1 по 3 октября, начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в ижевской школе. Футболисты и судьи выйдут на поле в траурных повязках, информирует пресс-служба РПЛ.
Отмечается, что с минуты молчания также начнутся матчи 3-го тура группового этапа Кубка России.
Напомним, ранее сегодня стали поступать сообщения о стрельбе в одной из школ Ижевска. Сообщалось, что неизвестный проник в учебное заведение и открыл стрельбу по детям и сотрудникам школы. По информации разных источников, в результате стрельбы в ижевской школе погибло от 8 до 13 человек, большая часть из которых — дети. Также СМИ сообщают о более чем 20 раненых.
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