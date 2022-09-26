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Женская сборная Саудовской Аравии провела первый в их истории международный домашний матч

Женская сборная Саудовской Аравии провела первый в их истории международный домашний матч
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Женская сборная Саудовской Аравии по футболу вошла в историю, сыграв свой первый международный матч на родной земле.

Команда, известная как «зелёные соколы», во главе с немецким тренером Моникой Стааб сыграла вничью со счётом 3:3 с гостями из Бутана на стадионе принца «Султана бин Абдул Азиза» в Абхе. В среду сборная Саудовской Аравии снова встретится с теми же соперницами.

Моника Стааб была назначена тренером в прошлом году Федерацией футбола Саудовской Аравии (SAFF) тогда ещё только что созданной женской сборной, чуть меньше года спустя после образования Женской футбольной лиги Саудовской Аравии.

До этой встречи у сборной Саудовской Аравии было всего две игры: против Сейшельских островов и Мальдивских островов в феврале. Обе закончились победами со счетом 2:0, чем заслужили похвалу легенды бразильского футбола Пеле.

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