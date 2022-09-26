Карпин рассказал о реакции игроков сборной России на вопросы погранконтроля о мобилизации

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отношении футболистов к ситуации с частичной мобилизацией в стране.



«На время матча удалось отключиться от происходящего. Каждый по-разному реагирует на любые истории из жизни, начиная с рождения ребёнка и заканчивая, условно, разводом. Кто-то может отключиться, кто-то нет. Кто-то вообще не обращает внимания. До игры все говорили — всё понятно, надо играть, это наша работа.



Что касается реакции на вопросы о мобилизации на пограничном контроле, каждый реагировал по-разному. Кто-то напрягся, кто-то с улыбкой.



До игры тот же Баринов не говорил, что напрягся. Одно дело — просто напрячься, другое — думать про это. В голове это может сидеть, но сказать, что кто-то паниковал, до игры не мог. Ситуация неординарная, да. То, что про неё думаешь в какой-то момент — 100 процентов. Ребята говорили, что их знакомым пришли повестки. Во время матча, разминки работа отвлекает, но на 100 процентов отключиться не может ни один человек», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Напомним, ранее сборная России провела товарищеский матч с Киргизией в Бишкеке. Встреча завершилась победой россиян со счётом 2:1.