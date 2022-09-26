Феликс: Роналду готов помогать всем игрокам сборной Португалии, которые в этом нуждаются

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс рассказал о работе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с футболистами португальской национальной команды.
«Криштиану всегда приветствует новых игроков в сборной. Он даёт советы, помогает нам на тренировках и вне поля. Он готов помогать всем, кто в этом нуждается», — приводит слова Феликса Mundo Deportivo.
Напомним, Роналду вызывается в сборную Португалии с 2003 года. В составе португальской национальной команды нападающий стал чемпионом Европы (2016) и победителем Лиги наций УЕФА (2019).
Завтра, 27 сентября, сборная Португалии сыграет с Испанией в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Начало встречи — в 21:45 мск.
Роналду обнял и дал автограф мальчику, который прорвался к нему через охранников:
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