Аргентина может попросить клубы АПЛ дать отдых их игрокам перед ЧМ-2022

Футбольная ассоциация Аргентины собирается обратиться к клубам английской Премьер-лиги с просьбой. Как сообщает Mirror со ссылкой на источники клубов, представители сборной хотят попросить «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» предоставить отдых защитникам Лисандро Мартинесу и Кристиану Ромеро в последних матчах чемпионата в преддверии чемпионата мира в Катаре.

Данная просьба может коснуться и команд из других лиг. Перед принятием каких-либо конкретных решений будут проведены переговоры с каждым из игроков, которые потенциально могут быть вызваны в сборную Аргентины. Возможно, что любое соглашение может привести к тому, что другие страны последуют такому же примеру. Отмечается, что вряд ли клубы Премьер-лиги примут подобную ​​просьбу. Но если такое произойдёт, то соглашение может затронуть игроков и из других клубов чемпионата.

Последние матчи АПЛ перед мундиалем пройдут 13 ноября. Сам турнир начнётся 20 ноября матчем хозяев турнира, Катара, со сборной Эквадора.

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