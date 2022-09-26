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Проходящая лечение от рака вратарь женского «Челси» помогла победить «Манчестер Сити»

Проходящая лечение от рака вратарь женского «Челси» помогла победить «Манчестер Сити»
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Вчера состоялся матч английской женской Суперлиги, в котором «Челси» принимал «Манчестер Сити». Как сообщает Sky Sports, победу во встрече одержал лондонский клуб, а помогла ему в этом голкипер Анн-Катрин Бергер, которая в данный момент проходит лечение от рака.

В первый раз футболистке диагностировали заболевание в 2017 году, когда она выступала за «Бирмингем Сити». Тогда врачи объявили, что у неё агрессивная форма рака щитовидной железы. Пять недель назад Бергер снова назначили лечение от рака. Несмотря на это, она продолжила выступать в высшем английском дивизионе.

В данный момент в активе «Челси» три очка после двух проведённых матчей чемпионата. «Манчестер Сити» не смог набрать ни одного очка в своих двух встречах.

Немецких футболисток встретили на родине после Евро:

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